В селе Кабардинка под Геленджиком строят детский сад на 120 мест

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В геленджикском селе Кабардинка возводят новый детский сад. В настоящее время почти построен первый этаж здания.

- Здание детского сада будет двухэтажным на 120 мест. В детском саду разместят шесть групп, одна из которых будет ясельной. Территорию благоустроят, в том числе, во дворе установят игровые и спортивные зоны с теневыми навесами, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В настоящее время на месте ведут армирование забора, заготовку арматурных элементов для плиты перекрытия. Завершить строительство детсада на 120 мест планируют в 2023 году.