Кубанские спортсмены завоевали награды на международном турнире по керлингу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали награды на международном турнире по керлингу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками турнира «Moscow Classic 2023», проходившего в Москве стали десять женских и десять мужских команд. В том числе сборные прибыли из Казахстана и Беларуси.

По итогам соревнований женская команда Краснодарского края завоевала золото турнира. В сборной выступали Юлия Чемоданова, Ирина Полетаева, Юлия Портунова и Ольга Жаркова. Мужская команда - Антон Калалба, Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Сергей Глухов – выиграли серебро соревнований.

- Турнир стал хорошей площадкой для подготовки к чемпионату России, который пройдет в апреле. Наша женская команда показала все свои сильные стороны и завоевала золото турнира, - отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. - Мужской состав также справился очень достойно. Поздравляю ребят и желаю им дальнейших побед.

Напомним, в Краснодарском крае в 2007 году создан «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта». Здесь проводят занятия по бобслею, керлингу, конькобежному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, санному спорту, сноуборду, фристайлу и горнолыжному спорту.