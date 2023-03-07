В Анапе сотрудниц полиции поздравили с Международным женским днем. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе сотрудниц полиции поздравили с 8 марта. На курорте прошло торжественное мероприятие с участием руководства Отдела Отделе МВД России по городу.

- Начальник полиции Отдела МВД России по городу Анапе, полковник полиции Денис Клещев и заместитель главы курорта Александр Анфилатов вручили цветы, награды сотрудницам Отдела, - сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по Анапе.

Также всех представительниц прекрасного пола поблагодарили за отважную службу.