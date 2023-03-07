Краснодар лидирует в рейтинге по росту цен на вторичное жилье в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краснодар лидирует в рейтинге по росту цен на вторичное жилье в России. Такие данные приводят аналитики компании «Этажи».

Так, за последний месяц цены на «вторичку» в Краснодаре выросли на 7,5%. На втором месте оказался Челябинск – 4,6%, третью строчку занимает Нижний Новгород – 3,5%. Далее идет Екатеринбург – здесь стоимость выросла на 2,7%. А закрывает пятерку лидеров Санкт-Петербург – цены на вторичное жилье выросли на 1,6%, пишут «Известия».

Как отмечают аналитики, рост цен связан с увеличением спроса на «вторичку». За год показатель в среднем вырос на 4% из-за повышения ипотечных ставок по льготным программам на новостройки. С 1 января их подняли с 7 до 8%. Кроме того, теперь застройщики не могут субсидировать совместно с банками ипотеку под 0,01%.

- Теперь новостройки потеряли популярность, и люди снова переориентировались на вторичку, которую покупать значительно более безопасно: исключено банкротство застройщика, - отметили эксперты.

В конце 2022 года на вторичном рынке вырос объем предложения. Это, в свою очередь, снизило конкуренцию за покупателя.

Аналитики полагают, что стабильность рынка «вторички» зависит от ипотечных ставок. Любое изменение развернет рынок как в одну, так и в другую сторону. При этом оба вариант ударят и по рынку первичного жилья.

- Рынку недвижимости нужна стабильность. Если ипотечные ставки будут сохраняться, то вторичное жилье хоть и будет расти в цене, но очень слабыми темпами, - отметили эксперты.