В Сочи 20-летний парень боялся опоздать на работу и угнал машину

Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

В Сочи полицейские задержали подозреваемого в угоне машины. На 20-летнего парня завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила об угоне автомобиля Opel Astra. Женщина рассказала, что муж запустил двигатель машины ключом зажигания и ненадолго ушел, оставив автомобиль незапертым.

Полицейские прибыли на место и составили ориентировку на розыск автомобиля. Установить маршрут движения машины удалось по видеокамерам. Как выяснилось, на иномарке уехал 20-летний парень, работавший на стройке разнорабочим.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. На допросе он рассказал, что боялся опоздать на работу. Заметив незапертый автомобиль, он сел за руль и уехал. Добравшись до транспортной развязки, подозреваемый оставил машину на парковке магазина и пересел в автобус.

Уточняется, что автомобиль уже передали хозяйке. Тем временем парню грозит до пяти лет тюрьмы.

- Подразделением дознания отдела полиции Центрального района Сочи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - На период производства дознания злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.