РНКБ дарит прекрасным дамам бесплатный марафон красоты в рамках фестиваля «Энергия весны»

Фото: РНКБ

В преддверии 8 марта Банк РНКБ открывает "островки красоты" в операционных офисах в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Краснодаре. В рамках праздничного фестиваля "Энергия весны" от РНКБ самозанятые предприниматели будут оказывать услуги, в числе которых экспресс-макияж, подбор укладки, консультации от стилиста и пр.

В период с 7 по 18 марта 2023 года желающие смогут выбрать до трех бесплатных услуг. Участие бесплатное при обязательной регистрации на сайте probuy.rncb.ru и записи на определенное время и дату.

Адреса отделений РНКБ, в которых открыты "островки красоты":

- г.Симферополь, пр-т Кирова/пер.Пионерский, 10/2;

- г. Евпатория, ул.Матвеева, 16а;

- г.Севастополь, пл.Нахимова, 1;

- г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34.

Фестиваль красоты "Энергия весны" проходит в рамках пилотного проекта РНКБ по поддержке и развитию бизнеса самозанятых клиентов. Отметим, что самозанятые предприниматели могут принять участие в бесплатных мастер-классах от РНКБ (ПАО) по построению личного бренда, приобретению новых знаний, и обмену опытом с коллегами, а также смогут задать вопросы экспертам и пр. Зарегистрироваться для участия также необходимо на сайте.

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