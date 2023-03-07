На Кубани открыли новую линию по производству обуви Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани открыли новую линию по производству обуви. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Региональное предприятие легкой промышленности реализовало инвестпроект с привлечением льготных займов краевого Фонда развития промышленности региона. Всего производство в качестве поддержки получило 19,5 млн рублей.

Компания, в частности, закупила оборудование и линию производства подошвы для обуви.

- Предприятие поставляет свою продукцию по всей России, снабжает крупные торговые сети, размещается на известных интернет-площадках, - отметил директор краевого Фонда развития промышленности. - Особенно важно для дальнейшего стабильного развития поддерживать расширение производственных фондов.

С 2018 года региональные производители при поддержке краевого Фонда развития промышленности реализовали более 50 инвестпроектов. В 2022 году за счет этого в крае создано более 400 новых рабочих мест.