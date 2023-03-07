Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:27

Пьяному гонщику после погони на Кубани полицейские выписали 11 штрафов

Водитель создавал на дороге аварийные ситуации
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mvd_23

Фото: t.me/mvd_23

Сотрудники ДПС остановили в Кореновске ВАЗ. Но водитель проигнорировал требование и дал по газам. Тогда полицейские устроили погоню.

- Водитель ВАЗ создавал аварийные ситуации на дороге. На требование госавтоинспекторов об остановке водитель не реагировал. В результате преследования полицейским удалось остановить правонарушителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 31-летний местный житель был пьян. А при задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам ДПС. После погони в отношение него было составлено 11 протоколов, среди которых за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, управление машиной в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке автомобиля, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора.