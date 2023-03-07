Пьяному гонщику после погони на Кубани полицейские выписали 11 штрафов

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Сотрудники ДПС остановили в Кореновске ВАЗ. Но водитель проигнорировал требование и дал по газам. Тогда полицейские устроили погоню.

- Водитель ВАЗ создавал аварийные ситуации на дороге. На требование госавтоинспекторов об остановке водитель не реагировал. В результате преследования полицейским удалось остановить правонарушителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 31-летний местный житель был пьян. А при задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам ДПС. После погони в отношение него было составлено 11 протоколов, среди которых за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, управление машиной в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке автомобиля, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора.