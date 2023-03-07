Краснодар за год на платных парковках заработал 112 млн рублей

Дорожный фонд пополняется и за счет парковок Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В бюджет Краснодара за 2022 год от оплаты муниципальных парковок поступило 112 млн рублей. По данным мэрии, это в 2,9 раз больше, чем годом ранее.

- С начала года дорожный фонд получил 24 млн рубля с платных парковок, от штрафов за неправильную парковку - 59 млн рублей. Всего с начала года составлено 16 750 постановлений, - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на городскую администрацию.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин сообщил «РБК-Краснодар», что деньги от парковок идут на ремонт дорог Краснодара.

В 2023 году дорожный фонд города за счет муниципальных парковок планируют пополнить на 390 млн рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, как водители прячут номера на платных парковках в Краснодаре и какое наказание за это грозит.