Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 марта 2023 12:17

Росгвардейцы задержали рисующих на стенах вандалов в Армавире

Парней заметили прохожие
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Жители Армавира заметили, как двое неизвестных рисуют на фасадах домов надписи с предложениями незаконной работы. Неравнодушные сразу же сообщили об этом правоохранителям.

- Ночью наряд вневедомственной охраны получил информацию, что на фасад дома на улице Маркова двое неизвестных в черных куртках и медицинских масках при помощи баллончика с аэрозольной краской нанесли надпись, после чего уехали с места на «Ладе Приоре». Росгвардейцы задержали местных жителей 26 и 23 лет. Под пассажирским сиденьем лежал рюкзак с баллончиком и трафаретом, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Двое местных жителей переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.