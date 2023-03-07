Росгвардейцы задержали рисующих на стенах вандалов в Армавире

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Жители Армавира заметили, как двое неизвестных рисуют на фасадах домов надписи с предложениями незаконной работы. Неравнодушные сразу же сообщили об этом правоохранителям.

- Ночью наряд вневедомственной охраны получил информацию, что на фасад дома на улице Маркова двое неизвестных в черных куртках и медицинских масках при помощи баллончика с аэрозольной краской нанесли надпись, после чего уехали с места на «Ладе Приоре». Росгвардейцы задержали местных жителей 26 и 23 лет. Под пассажирским сиденьем лежал рюкзак с баллончиком и трафаретом, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Двое местных жителей переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.