В Северском районе вандалы разрушили 11 надгробий

Расследование продолжается

В полицию обратилась жительница хутора Новопетровского Северского района. Женщина сообщила, что неизвестные разрушили два надгробия ее родственников и похитили ограждения. После этого на разрушения пожаловались еще четверо местных жителей.

- Полицейские задержали двоих жителей Усть-Лабинского района 28 и 29 лет по месту их проживания. Мужчины похитили и сдали пункт приема металла элементы 20 памятников, повредив при этом 11 надгробий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчины находятся под подпиской о невыезде, им грозит до трех месяцев ареста.