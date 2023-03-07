В Выселковском районе Кубани построили новую котельную

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Выселковском районе построили новую котельную. Она обеспечит отоплением и горячим водоснабжением соцобъекты в поселке Гражданском.

- Котельная заменит коммунальный объект 1969 года постройки. блочно-модульная установка обеспечит качественным теплоснабжением школу, врачебную амбулаторию и детский сад, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Современные технические решения позволят получать более дешевую тепловую энергию, отличаются экономичными и эффективными характеристиками.

Всего в 2023 году в крае планируют модернизировать не менее 50 котельных и порядка 130 км теплотрассы.