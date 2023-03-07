Вениамин Кондратьев поздравил женщин Кубани с наступающим 8 марта

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8 марта по всей России отмечается Международный женский день. Губернатор Краснодарского края поздравил женщин Кубани с наступающим праздников.

- Во всех отраслях наши женщины занимают лидирующие позиции. Их объединяет душевная щедрость, сочетание мягкости и силы, доброты и принципиальности. С наступающим праздником, милые наши женщины! – написал Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

В связи с тем, что в настоящее время у многих родные находятся в зоне СВО, глава региона пожелал не допускать случайной слабости и верить в завтрашний день.