Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 13:11

Вениамин Кондратьев поздравил женщин Кубани с наступающим 8 марта

Поздравление губернатор опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

8 марта по всей России отмечается Международный женский день. Губернатор Краснодарского края поздравил женщин Кубани с наступающим праздников.

- Во всех отраслях наши женщины занимают лидирующие позиции. Их объединяет душевная щедрость, сочетание мягкости и силы, доброты и принципиальности. С наступающим праздником, милые наши женщины! – написал Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

В связи с тем, что в настоящее время у многих родные находятся в зоне СВО, глава региона пожелал не допускать случайной слабости и верить в завтрашний день.