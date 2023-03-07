Новую поликлинику начали строить в станице Новотитаровской Динского района

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новая поликлиника, пропускной способностью до 600 человек в смену, появится в станице Новотитаровской Динского района.

- Учреждение увеличит доступность первичной медицинской помощи не только для жителей Новотитаровской, но и всего Динского района. Потому что оказывать помощь в ней будут тем, кто прикреплен к близлежащим участковым больницам: как взрослым, так и детям, – сообщиил в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для приема взрослых и детей в здании организуют отдельные входы. На прилегающей территории будет оборудована парковка.

Всего в 2023 году в разных городах и районах Кубани планируют достроить девять поликлиник, шесть из которых детские.