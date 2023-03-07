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НовостиОбщество7 марта 2023 13:31

В Анапе открылась фотовыставка «Жены Героев»

На выставке представлены портреты 23 жен офицеров
Евгения ХАЛИКОВА
Представлены 23 портрета женщин, мужья которых посвятили себя служению Родине. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Представлены 23 портрета женщин, мужья которых посвятили себя служению Родине. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Анапе начала работу фотовыставка «Жены Героев». В экспозиции портреты 23 женщин, чьи мужья которых посвятили себя службе в Вооруженных силах России.

- Проект «Жены Героев» появился осенью 2022 года в Самаре. С тех пор он приобрел всероссийский масштаб. Он уже состоялся в Краснодаре, и теперь такая фотовыставка открылась в Анапе, - рассказали организаторы.

«Жены Героев» – не только фотографические портеры. На выставке представлено и самое сокровенное - письма, адресованные супругам. Фотовыставка расположилась возле Городского театра Анапы. Увидеть работы можно до 12 марта.