В Анапе открылась фотовыставка «Жены Героев»

Представлены 23 портрета женщин, мужья которых посвятили себя служению Родине. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Анапе начала работу фотовыставка «Жены Героев». В экспозиции портреты 23 женщин, чьи мужья которых посвятили себя службе в Вооруженных силах России.

- Проект «Жены Героев» появился осенью 2022 года в Самаре. С тех пор он приобрел всероссийский масштаб. Он уже состоялся в Краснодаре, и теперь такая фотовыставка открылась в Анапе, - рассказали организаторы.

«Жены Героев» – не только фотографические портеры. На выставке представлено и самое сокровенное - письма, адресованные супругам. Фотовыставка расположилась возле Городского театра Анапы. Увидеть работы можно до 12 марта.