В Краснодаре мужчины чаще стали искать работу в «женских» профессиях Фото: Андрей АБРАМОВ

В последнее время эксперты наблюдают размытие границ на рынке труда — мужчины и женщины наравне успешно строят карьеру. По данным «Авито Работа», отмечается рост количества резюме от мужчин в привычно «женских» профессиях и наоборот.

- По нашим данным, «женских» резюме больше всего в сфере бухгалтерии и финансов — 89% от всего количества, 84% - в образовании, 81% - в административной работе, 78% — в медицине и 77% — в сфере красоты, - отмечает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. - Одновременно прослеживается тенденция к росту мужских резюме во всех этих профессиях. То есть рынок труда и соискатели становятся более открытыми и гибкими в вопросе выбора профессии и ориентируются в первую очередь на свои карьерные интересы.

По словам регионального представителя онлайн платформы Сергея Коновалова, за прошлый год в Краснодаре на 30% выросло число резюме в бьюти-индустрии, на 40% - в административной работе, на 29%— в медицине, на 24%— в образовательной сфере и на один процент — в бухгалтерии.

Что касается бьюти-индустрии, в Краснодаре за прошлый год представители сильного пола разместили порядка 18 тысяч резюме в этой сфере. На 69% выросло число резюме от мужчин мастеров маникюра, на 57% - визажистов, в два раза — от парикмахеров и на 35% - от косметологов.

На 60% больше стало мужчин - соискателей должности офис-менеджера, на 55% больше резюме от секретарей, на 26% - от финансистов и на 31% - от бухгалтеров.

Что касается социальной сферы, то за год на платформе было размещено на 74% больше резюме на должность медбрата, на 56% - от фармацевтов. Выросло число анкет и в сфере образования: на 43% больше резюме учителей и на 42 на должность воспитателя.