В Краснодаре не планируют открывать улицу Красную для пешеходов

Уличные художники не скоро вернутся на Красную. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Краснодара объявили, что пока нет планов по возвращению улице Красной допандемийного режима работы. Напомним, что на протяжении многих лет центральная улица города по выходным и праздничным дням становилась пешеходной. Впервые эту традицию отменили в пандемию. Затем власти города продлили запрет по соображениям безопасности, сообщает «Ъ-Кубань».

- Таким образом, для обеспечения безопасности жителей и гостей города участок улицы Красной от Длинной до Пушкинской площади на сегодняшний день открыт только для проезда автомобилей, - рассказали в пресс-службе Краснодара.

Общественники неоднократно направляли в мэрию запросы с просьбой снять ограничения с улицы Красной. Но главная улица Краснодара останется закрытой для пешеходов из-за близости региона к границам ведения спецоперации, а также притока беженцев из ЛНР, ДНР и Украины.