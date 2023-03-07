Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 14:45

В Краснодаре не планируют открывать улицу Красную для пешеходов

Власти краевого центра считают, что это небезопасно
Евгения ХАЛИКОВА
Уличные художники не скоро вернутся на Красную.

Уличные художники не скоро вернутся на Красную.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Краснодара объявили, что пока нет планов по возвращению улице Красной допандемийного режима работы. Напомним, что на протяжении многих лет центральная улица города по выходным и праздничным дням становилась пешеходной. Впервые эту традицию отменили в пандемию. Затем власти города продлили запрет по соображениям безопасности, сообщает «Ъ-Кубань».

- Таким образом, для обеспечения безопасности жителей и гостей города участок улицы Красной от Длинной до Пушкинской площади на сегодняшний день открыт только для проезда автомобилей, - рассказали в пресс-службе Краснодара.

Общественники неоднократно направляли в мэрию запросы с просьбой снять ограничения с улицы Красной. Но главная улица Краснодара останется закрытой для пешеходов из-за близости региона к границам ведения спецоперации, а также притока беженцев из ЛНР, ДНР и Украины.