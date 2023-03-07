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НовостиЭкономика7 марта 2023 15:02

Мэрии Краснодара не удалось расторгнуть в суде «троллейбусной» сделки на 140 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказался удовлетворить кассацию краснодарской администрации
Евгения ХАЛИКОВА
Мэрия Краснодара не смогла выйти из «троллейбусной» сделки.

Мэрия Краснодара не смогла выйти из «троллейбусной» сделки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Властям Краснодара не удалось расторгнуть в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа муниципальный контракт стоимостью 140 млн руб. на изготовление 10 кузовов для троллейбусов, сообщает «Ъ-Кубань». Ранее компания «Алькор» выполнила этот заказ, однако в мэрии отказались его принимать и оплачивать. Исполнителю удалось обжаловать это решение в краевом Арбитражном суде.

Напомним, что собственное производство троллейбусов на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления было запущено в 2021 году. Планировалось, что конвейер будет выпускать до 30 транспортных средств ежегодно.

Однако, после обкатки первого троллейбуса краснодарской сборки его пришлось снять с линии по требованию прокуратуры. Ведомство смутило отсутствие сертификата ОТТС у собранного в Краснодаре на базе кузова «Алькор» троллейбуса.