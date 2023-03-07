Вениамин Кондратьев поздравил и наградил выдающихся жительниц Кубани

Татьяна Павловская удостоилась высокой награды. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре в преддверии Международного женского дня чествовали выдающихся жительниц региона. Торжественная церемония прошла в Музыкальном театре.

– Мы по праву говорим, что у Кубани – женское лицо. Вы наравне с мужчинами трудитесь и добиваетесь высоких результатов во всех сферах деятельности. Особых слов благодарности заслуживает и материнский труд. Оставайтесь хранительницами очага и верными спутницами жизни. Нам, нужна ваша поддержка и ваша вера, – обратился к присутствующим глава региона Вениамин Кондратьев.

На торжественном мероприятии были вручены государственные награды. Корреспондент «Российской газеты» в Краснодаре Татьяна Павловская получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Благодарности Президента России удостоилась директор краснодарской школы №103 Светлана Чернявская. Еще 16 женщин были награждены медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I, II и III степени и почетными грамотами администрации края.