Адыгейская соль стала причиной судебного спора между производителями Краснодара и Адыгеи

Производитель приправ судится с фирмой Краснодара из-за адыгейской соли. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Арбитражный суд Краснодарского края принял иск правообладателя товарного знака «Адыгейская соль» к двум кубанским компаниям, которые незаконно использовали географическое указание «Адыгейская соль». Данные об этом содержатся в картотеке дел, сообщает РБК Компания.

Известно, что исковое заявление поступило еще 6 февраля 2023 года, однако 9 февраля суд оставил дело без движения.

- Истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, - значится в материалах дела.

После приобщения к делу дополнительных документов 1 марта дело было принято к производству. Следующее заседание пройдет 4 апреля 2023 года.