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НовостиСпорт7 марта 2023 16:50

Краснодарские боксеры завоевали более 30 медалей на региональном первенстве

В сборную Краснодара вошли 29 спортсменов
Евгения ХАЛИКОВА
31 медаль завоевали краснодарские боксеры на региональном первенстве. фото: пресс-службы администрации Краснодара.

31 медаль завоевали краснодарские боксеры на региональном первенстве. фото: пресс-службы администрации Краснодара.

На первенстве Кубани по боксу, которое прошло в Армавире, триумфально выступила сборная Краснодара. Честь Краснодара защищали 29 спортсменов в возрасте от 17 до 22 лет. В копилку городской сборной упала 31 медаль, в том числе по девять золотых и серебряных, а также 13 бронзовых медалей.

- Уверенная победа в общекомандном зачете демонстрирует уровень подготовки наших ребят, — прокомментировал директор департамента по физической культуре и спорту Краснодара Борис Тихоненко.

По итогам турнира краснодарские воспитанники СДЮШОР № 9 заняли первое общекомандное место.