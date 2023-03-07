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НовостиОбщество7 марта 2023 17:23

Бастрыкин вручил ведомственную награду старшему помощнику руководителя Следкома Кубани Анне Пушкиной

Глава Следственного комитета подчеркнул значимость сотрудничества ведомства и СМИ
Евгения ХАЛИКОВА
Александр Бастрыкин провел совещание. Фото: пресс-служба Следкома России.

Александр Бастрыкин провел совещание. Фото: пресс-служба Следкома России.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин провел совещание по актуальным вопросам работы территориальных следственных подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью. На мероприятии присутствовали сотрудники центрального аппарата ведомства и старшие помощники руководителей региональных управлений следственного комитета.

- Необходимо обращать внимание на публикуемые материалы о преступлениях в отношении детей, о жилищных проблемах граждан, о недостатках в сфере лекарственного обеспечения, нарушениях прав социально незащищенных категорий населения – детей-сирот и детей-инвалидов, а также участников долевого строительства, - цитирует пресс-служба Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Работа в информационном пространстве главных следственных управлений Краснодарскому краю была отмечена положительно. Старший помощник руководителя кубанского подразделения получила ведомственную награду.