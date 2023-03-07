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НовостиСпорт7 марта 2023 18:51

Баскетбольная сборная Кубани стала серебряным призером первенства России

Это первые награды для молодых спортсменов
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские баскетболисты стали серебряными призерами первенства России. Соревнования прошли в Подмосковье на базе «Олимпийские надежды». Команда «Локомотив-Кубань-2007» прошла групповой этап и плей-офф и обеспечила себе место в финале. Уверенная игра принесла кубанским спортсменам серебряные медали.

- Успех наших баскетболистов вполне закономерен. На Кубани выстроена подготовка профессиональных спортсменов, а поиск талантливых ребят идет с любительских турниров, - рассказал министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

Это первые награды для молодых спортсменов. Благодаря успешному старту они завоевали путевку в финал.