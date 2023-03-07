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НовостиОбщество7 марта 2023 19:18

Студсовет Краснодара и управление по делам молодежи дарили на улице цветы жительницам Краснодара

Букеты раздавали на Главной городской площади
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре прошла Всероссийская акция. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре прошла Всероссийская акция. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

На Главной городской площади Краснодара представители студсовета и управления по делам молодежи дарили цветы краснодаркам. В рамках акции «Вам, любимые» студенты-активисты раздали более сотни тюльпанов, нарциссов и поздравительных открыток.

- Это так приятно - подарить хорошее настроение, заботу и причину для улыбки. К тому же это еще один сказать, как мы любим и ценим наших дорогих женщин, — рассказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Всероссийская акция «Вам, любимые» проходит в большинстве крупных городов. Мужчины разных возрастов и профессий накануне или в день 8 Марта поздравляют россиянок. Также к акции присоединятся известные певцы и актеры.