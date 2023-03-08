Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Кубани поздравил местных жительниц с 8 марта. Он поблагодарил женщин за чуткость и внимание. Соответствующее послание появилось в телеграм-канале главы региона.

– Дорогие наши женщины! Мамы и бабушки, сестры и дочери, коллеги и подруги! От всей души поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! Каждый раз так трудно подобрать слова, чтобы выразить всю глубину наших чувств и благодарность, за то, что вы рядом в радости и ненастье. За то, что наполняете наш мир любовью и красотой. За чуткость и внимание, которыми вы одаряете нас. За веру в нас — мужчин. Для вас мы готовы на самые смелые поступки, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Напомним, что накануне на Кубани прошла церемония награждения выдающих жительниц региона. Она прошла в краевом центре. 17 женщин получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарность Президента Российской Федерации, медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I, II и III степени почетные грамоты администрации региона.

Напомним, что в среду, 8 марта, отмечается Международный женский день. Торжественные мероприятия пройдут в Краснодаре и крае.