Фото: sochi.ru

12 тысяч туристов отпразднуют 8 марта в Сочи. Они приехал на курорт в канун Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что большая часть – 56% – гостей курорта – это представительницы женского поля. Они приехали из московского региона, Краснодарского края, Ростовской области и Санкт-Петербурга.

- Работают 36 зимних пляжей и 46 объектов туристического показа, многие из которых предложили гибкую систему скидок на посещение в Международный женский день. Наши предприятия общественного питания и отели подготовили приятные комплименты для своих гостей, - отметила заместитель главы города Инна Петухова.

Отмечается, что в Сочи заполнены свыше 75% отелей и гостиницы. Это на 2% больше, чем было на 8 марта год назад.

Напомним, что накануне в парке «Ривьера» распахнула двери арт-ярмарка. Там проходят мастер-классы для детей.