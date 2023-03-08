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Курс профессиональный ориентации для мам пройдет в Краснодаре. Он состоится в конференц-зале Свято-Ильинского храма.

Начало мероприятия запланирован на 17:00, 9 марта. На занятие можно прийти с детьми. Они останутся под присмотром профессионального психолога.

Спикеры курсы – профессиональные маркетологи, как Гоар Салафаниди, основатель и руководитель агентства инга Digital Info. Оно широко зарекомендовало себя на юге России. Компания трижды брала премию Tagline и имеет сертификаты VK, Яндекс, myTarget, Google.

Добавим, что курс бесплатный. От участников требуется только пройти регистрацию по телефону: 8 918 380 33 11.