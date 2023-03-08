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В Краснодаре состоялась премьера фильма о Соловецком монастыре. Режиссером картины стал Сергей Дебижев. Об этом сообщает телеграм-канал Кубанской митрополии.

Добавим, что фильм уже показали в сети кинотеатров «Монитор» и «Формула кино». Картина рассказывает о жизни Соловецкого монастыря. Он считается ключевой точкой в духовной географии России.

Отмечается, что именно с этим местом связаны значимые исторические и духовные события, которые оставили важный след в истории страны. Режиссер постарался отразить глубокие смыслы бытия, веры и надежды.

Одна из ключевых тем фильма – история Соловков. Это острова в Белом море, которые стали символом русского духа.