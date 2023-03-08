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Митрополит Григорий встретился с представителями Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами. Общение прошло в епархиальном управлении. Об этом сообщает пресс-служба Кубанской митрополии. Отмечается, что участниками встречи стали заведующий сектором Росгвардии Синодального отдела иерей Роман Богдасаров, председатель попечительского совета сектора и заместитель директора НПП «Полихим» С.С. Репринцев, вице-президент благотворительного фонда «Благовест Кубани» Д. Макаров, руководство митрополии по военной работе: руководитель епархиального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами протоиерей Богдан Черных, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами протоиерей Андрей Бятец, ответственный за работу с Росгвардией иерей Илия Околот. Одной из главных тем встречи стало кормление военных и сотрудников Росгвардии. Также речь пошла об участниках СВО. Также стороны обсудили духовно-нравственную работу и составили список совместных мероприятий. Ожидается, что они пройдут в ближайшее время. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий благословил начинания и обратил внимание на образовательный ценз военного духовенства и возможности проведения курсов повышения квалификации на базе синодального отдела. Также во вторник, 7 марта, прошел диалог Митрополита с начальником управления генерал-майором А.В. Решетниковым. Они изучили вопросы возведения храма на территории ведомства и будущее сотрудничество, в том числе подписание соглашения о партнерстве.