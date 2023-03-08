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НовостиОбщество8 марта 2023 10:55

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 262 человека

Самому младшему пациенту всего пять месяцев
Алексей ГУК
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки положительный тест на ковид пришел 262 жителям Кубани. Самым зараженным городом региона стал Краснодар. Здесь инфекция подтвердилась у 105 человек.

Еще 17 случаев заражения коронавирусом выявили в Ейском районе, 12 – в Белоглинском и Новороссийске.

Добавим, что большая часть заболевших – женщины, 149 человек. Еще 113 положительных тестов на ковид сдали мужчины.

Напомним, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже не первый год. За это время прививку сделали свыше 3 миллионов человек.