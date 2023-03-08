Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акселератор инновационных стартапов состоялся в Краснодаре. Его участниками стали 20 проектов-финалистов краевого конкурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его участниками стали финалисты краевого конкурса Воронка инновационных стартапов». В течение полутора недели они проходили групповые сессии, общались с экспертами. До решающей стадии добрались 20 участников из 31-го. Они выступили на Demo day.

- Акселераторы – это внедрение технологий формирования потребительской лояльности к продукции краевых брендов, поддержки профориентации молодежи, создания новых продуктов для привлечения инвестиций в экономику, – подчеркнула заместитель руководителя департамента инвестиций и развития МСП Татьяна Гончарова.

Отметим, что во время финального дня участники презентовали универсальных роботов, которые умеют самостоятельно шагать, экодоставку продуктов в многоразовой таре и даже сварочный калькулятор. Эти разработки уникальны. Они не имеют аналогов в стране.