Фото: admkrai.krasnodar.ru

Проект «Женщины героев» стартовал на Кубани. Он начался в казачьем обществе Белореченского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Наши женщины Кубани, женщины-казачки, поддерживают не только своих сыновей, мужей, отцов и братьев, но и помогают фронту, объединяются в инициативные группы, собирают гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сети и окопные свечи – подчеркнул в соцсетях вице-губернатор Александр Власов.

Также он добавил, что в СВО принимают участие свыше 4,2 тысяч казаков Кубанского казачьего войска. Инициаторами проекта стали активисты Елена Шаповаленко и Елена Плотникова, а первыми участницами – жены, мамы, невесты и сестры казаков-добровольцев, участников специальной военной операции.