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НовостиОбщество8 марта 2023 12:13

Глава Сочи встретился с выдающимися жительницами курорта

Торжественный прием был посвящен Международному женскому дню
Алексей ГУК
Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

Глава Сочи встретился с выдающимися жительницами курорта. Торжественный прием был посвящен Международного женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что Алексей Копайгородский пообщался с учителями, врачами, работниками культуры, руководителями предприятий, а также участница ветеранских и общественных организаций, военнослужащими и женщинами – матерями и женами участников СВО.

– Вы храните тепло домашнего очага, воспитываете детей учите их милосердию и любви к Родине, передаете свой опыт молодым, окружаете вниманием и заботой тех, кто в этом нуждается. Ваши искренние улыбки сегодня и всегда означают только одно: наш город развивается правильно и гармонично, – отметил глава города Алексей Копайгородский. Одним из участников встречи стала фельдшер Скорой помощи – Валентина Кротько. Она – активный общественник курорта. С начала СВО женщина собрала и передала несколько грузов в воинские части. Причем она лично сопровождала гуманитарные миссии.