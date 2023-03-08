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НовостиОбщество8 марта 2023 12:38

Школу искусств на улице Сормовской в Краснодаре отреставрируют до конца 2023 года

Стоимость работ составит 21 миллион рублей
Алексей ГУК
Школу искусств на улице Сормовской в Краснодаре отреставрируют до конца 2023 года

Школу искусств на улице Сормовской в Краснодаре отреставрируют до конца 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школу искусств на улице Сормовской в Краснодаре отреставрируют до конца 2023 года. Стоимость работ составит 21 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что учреждения приведут в порядок в рамках нацпроекта «Культура». Специалисты обновят фасад, электрику и освещение.

- Школа является одним из крупных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, – отметила начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Добавим, что в школе искусств № 11 занимаются свыше 500 детей. Они занимаются сольным, хоровым и эстрадным пением, изобразительным искусством и хореографией.