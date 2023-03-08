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НовостиОбщество8 марта 2023 13:37

Огромная пробка образовалась в сторону Черного моря

На пике затор достигал семи километров
Алексей ГУК
Фото сервиса Яндекс. Пробки

Фото сервиса Яндекс. Пробки

Жаркий выходной выдался на Кубани. На побережье Черного моря воздух прогрелся до плюс 20 градусов. На солнце значения вовсе достигали 30-и.

Провести единственный выходной на море решили тысячи краснодарцев. Они рванули на побережье через Горячий Ключ и спровоцировали огромный затор.

Пробка растянулась на семь километров. «Яндекс. Навигатор» даже использовал багровый оттенок. То есть скорость движения на участке не превышала и пяти километров в час.

Сейчас движение на трассе стабилизировать. Но не исключено, что новые заторы образуются вечером, когда люди поедут домой.