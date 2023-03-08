Огромная пробка образовалась в сторону Черного моря

Фото сервиса Яндекс. Пробки

Жаркий выходной выдался на Кубани. На побережье Черного моря воздух прогрелся до плюс 20 градусов. На солнце значения вовсе достигали 30-и.

Провести единственный выходной на море решили тысячи краснодарцев. Они рванули на побережье через Горячий Ключ и спровоцировали огромный затор.

Пробка растянулась на семь километров. «Яндекс. Навигатор» даже использовал багровый оттенок. То есть скорость движения на участке не превышала и пяти километров в час.

Сейчас движение на трассе стабилизировать. Но не исключено, что новые заторы образуются вечером, когда люди поедут домой.