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НовостиОбщество9 марта 2023 4:51

Карасунскому округу Краснодара в апреле исполнится 50 лет

Он является одним из самых крупных в городе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Карасунскому округу Краснодара в апреле исполнится полвека. Это один из самых больших и бурно развивающихся районов кубанской столицы. К юбилею здесь проведут массовые мероприятия, концерты, спортивные турниры, акции.

- Жители округа помнят строительство водохранилища, новых микрорайонов — Гидростроителей, Комсомольского, запуск троллейбусных и трамвайных линий, — отметил глава Карасунского округа Николай Хропов.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею округа, запланировано на 20 апреля. В эту дату будут чествовать также работников предприятий и учреждений.