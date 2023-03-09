В Сочи сгорел частный дом на улице Санаторной

Фото: t.me/sochitypical

В Сочи утром 9 марта загорелся частный дом на улице Санаторной. Очевидцы вызвали на место пожарных.

- Сообщение о возгорании поступило в 07:14. В 07:15 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 07:24 установлено, что произошло возгорание частного домовладения на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 07:41 пожар локализовали, в 07:58 объявлена полная ликвидация возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.

- На месте работали четыре отделения. На тушение подано три ствола «Дельта», один ствол «Дельта» на защиту, - добавили спасатели.