Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 марта 2023 5:05

В Сочи сгорел частный дом на улице Санаторной

Пожар вспыхнул утром 9 марта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/sochitypical

Фото: t.me/sochitypical

В Сочи утром 9 марта загорелся частный дом на улице Санаторной. Очевидцы вызвали на место пожарных.

- Сообщение о возгорании поступило в 07:14. В 07:15 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 07:24 установлено, что произошло возгорание частного домовладения на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 07:41 пожар локализовали, в 07:58 объявлена полная ликвидация возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.

- На месте работали четыре отделения. На тушение подано три ствола «Дельта», один ствол «Дельта» на защиту, - добавили спасатели.