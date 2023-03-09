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НовостиОбщество9 марта 2023 5:41

Новую сеть водопровода построили на Новороссийском шоссе в Сочи

Проводятся гидравлические испытания
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Жители останутся без воды до 10 марта.

Жители останутся без воды до 10 марта.

В Хостинском районе Сочи реконструируют систему магистральных водоводов. В настоящее время специалисты устанавливают новые трубы в районе Новороссийского шоссе.

- Будет создана новая сеть трубопроводов диаметром 500 миллиметров, общей протяженностью более 250 метров. Строительно-монтажные работы в данный момент завершены, проведены гидравлические испытания, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, врезку в централизованную сеть планируют провести 9 марта в 20:00. В связи с этим жители улиц Дубравы, Мичурина, Ручей Видный, Звездная, Гвоздик, Дорога на Большой Ахун, Шоссейная, Сухумское шоссе и Новороссийское шоссе останутся без воды.

Все работы планируют завершить до конца 10 марта.