В Краснодарском крае запустят производство стерильных наборов для гемодиализа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани запустят производство стерильных наборов для гемодиализа. Выпуск импортозамещающей медицинской продукции наладит компания из Краснодара. Предприятию уже одобрили на эти цели льготный заем на 37,7 миллиона рублей.

- С выходом на проектные мощности компания намерена выпускать ежегодно примерно 330 тысяч «гемонаборов» и более 280 тысяч «оперкомплектов». Это позволит уменьшить себестоимость продукции для реализации в нашем регионе, - сообщил глава краевого министерства промышленной политики Дмитрий Хмелько.

Уточняется, что благодаря господдержке компания сможет закупить для производства оборудование, материалы и сырье. Кроме того, сейчас наборы для гемодиализа не выпускаются на территории ЮФО.

На Кубани в 2022 году выпуск лекарств вырос в 2,4 раза. Производством медицинской продукции в регионе занимаются 15 компаний.