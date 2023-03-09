На Кубани отмечают 80-ю годовщину освобождения станицы Полтавской

Фото: admkrai.krasnodar.ru

9 марта в Краснодарском крае отмечается 80-я годовщина освобождения станицы Полтавской от немецко-фашистских захватчиков. О страшных событиях напомнил губернатор региона.

- 80 лет назад шли тяжелые кровопролитные бои за Красноармейский район. Для освобождения понадобилось три недели. За семь месяцев оккупации в районе было разрушено пять школ, больница и элеватор, разграблено и уничтожено имущество всех сельхоз предприятий, – написал в соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев.

Красноармейский район оккупировали 9 августа 1942 года. Противника выгнали 9 марта 1943 года. В боях за район погибли сотни солдат и офицеров, многих из которых захоронили в братских могилах. Сейчас на этих местах установлены памятные обелиски. После освобождения в станице Полтавской на территории сожженного элеватора открыли пересыльный пункт военнопленных, в школах разместили госпитали.