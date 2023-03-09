В выходные на Кубани будет тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани до конца недели сохранится теплая погода. Температура воздуха поднимется до отметок 17-19 градусов. Возможен небольшой дождь.

- 9 марта будет облачно с прояснениями. Порывы ветра могут достигать 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 градусов. В юго-восточных предгорных районах возможно похолодание ночью до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +19 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье будет преимущественно без осадков. Утром на участке Джубга — Магри пройдет небольшой дождь. В районе Анапа - Геленджик порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 17 градусов.

Следующие двое суток в крае будет облачно с прояснениями. В пятницу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром ожидается туман. Ветер 6-11 метров в секунду. Местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха днем 13-18 градусов. В отдельных районах края потеплеет до 20 градусов.