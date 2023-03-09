Сноубордист попал под лавину в горах Сочи

Сноубордист спровоцировал сход лавины и чуть не попал под нее.

В горах Сочи накануне действовало штормовое предупреждение из-за возможного схода лавин. Но сноубордистов и лыжников это не остановило. Спортсмены отправились покорять склоны горнолыжных курортов Сочи.

Однако один сноубордист спровоцировал сход лавины и чуть не попал под нее. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что после неудачного падения мужчины со склона отломился пласт снега и начал постепенно затягивать любителя экстремального вида спорта под себя. Слой белого покрывала оказался тонким, и отдыхающий с легкостью выбрался из-под него.

К счастью, пострадавших нет.