Сноубордист попал под лавину в горах Сочи

Сноубордист спровоцировал сход лавины и чуть не попал под нее.
В горах Сочи накануне действовало штормовое предупреждение из-за возможного схода лавин. Но сноубордистов и лыжников это не остановило. Спортсмены отправились покорять склоны горнолыжных курортов Сочи.
Однако один сноубордист спровоцировал сход лавины и чуть не попал под нее. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, что после неудачного падения мужчины со склона отломился пласт снега и начал постепенно затягивать любителя экстремального вида спорта под себя. Слой белого покрывала оказался тонким, и отдыхающий с легкостью выбрался из-под него.
К счастью, пострадавших нет.