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НовостиПроисшествия9 марта 2023 7:46

Приставы Кубани выдворили за пределы России более 500 нелегалов

Столько иностранных граждан выдворили за границу за 2022 год
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Работа в данном направлении продолжается

Работа в данном направлении продолжается

В 2022 году судебные приставы выдворили за пределы России 558 иностранных граждан, которые находились в стране нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

- Большинство незваных гостей оказались жителями ближнего зарубежья. В числе стран, откуда прибыли нелегалы, оказались Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Абхазия, Украина, Молдова и Белоруссия. Также на родину были отправлены жители Китая, Конго, Бурунди, Мали и Кубы, - отметили в ведомстве.

На Кубани работает спецучреждение, в котором незаконные мигранты и лица без гражданства ожидают дня отправки за пределы России. Как только для незаконных гостей собирается необходимый пакет документов и приобретаются билеты, их выдворяют за границу.