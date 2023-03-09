В Анапе водитель ВАЗ сбил мотоциклиста. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе водитель ВАЗ сбил мотоциклиста и врезался в дерево. Инцидент произошел в 7:20 на пересечении улиц Шевченко и Ленина.

- 45-летний водитель автомобиля ВАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора. Он врезался в мотоцикл Honda, после этого наехал на дорожный знак, пешеходное ограждение и дерево, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что водитель машины не пострадал, а водитель мотоцикла, находясь в полной экипировке, получил открытые переломы обеих голеней. Его госпитализировали в городскую больницу.

По факту ДТП полицией Анапы возбуждено административное расследования. В рамках него будут установлены все обстоятельства произошедшего.