В Краснодаре загорелось поле, где жарили шашлык на 8 Марта

Фото: t.me/rossiyskiyobyavleniya

В Краснодаре 8 марта в поселке Российском загорелось поле. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

- Сообщение о возгорании на улице 1-й проезд Командорский поступило в 14:52. В 15:02 по прибытии к месту первых подразделений проведена разведка и установлено, что произошло возгорание мусора на площади 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что семья жарила шашлык, когда внезапно огонь перекинулся на сухую траву. Самостоятельно потушить пламя не удалось, ветер раздувал возгорание очень быстро, пришлось вызывать пожарных.