На Кубани 8 марта наградили педагогов учреждений культуры Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 8 марта наградили педагогов учреждений культуры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В муниципалитетах края на торжественных мероприятиях преподавателям вручили почетные грамоты и благодарственные письма. А в филармонии имени Г. Ф. Пономаренко в Краснодаре сотрудников учреждений поздравила министр культуры края Виктория Лапина.

- Успехи нашей талантливой молодежи - это большая заслуга педагогов и наставников. Глубокой признательности и уважения достоин их вклад в развитие культуры Кубани, в сохранение традиций отечественного искусства, - отметила Виктория Лапина.

В Год педагога и наставника в учреждениях культуры Краснодарского края состоятся творческие конкурсы, выставки, концертные и тематические программы с участием семейных династий педагогов. Уточняется, что ведущих педагогов отметят отраслевыми наградами.