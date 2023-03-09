Два сквера, аллею и многофункциональный спорткомплекс обустроят в Сочи

На развитие микрорайонов направят 100 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи обустроят два сквера, аллею и многофункциональный спортивный комплекс до конца года. К слову, проекты по благоустройству были определены на заседании муниципальной комиссии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новые пространства для отдыха появятся в каждом районе Сочи. Администрация курорта поддерживает все инициативы местных жителей. Сочинцы сами обсуждали и выбирали проекты для реализации.

- Работы проведем за счет средств бюджета и инициативных платежей наших горожан. Принял решение в этом году увеличить финансирование со стороны города почти втрое – на развитие микрорайонов направим 100 миллионов рублей, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.