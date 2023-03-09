На Кубани за сутки выявили 193 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 193 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 16 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 90 положительных результатов, в Новороссийске - 17, в Сочи - 15, в Армавире и Тихорецком районе - по восемь. Шесть пациентов прибавилось в Геленджике, по пять - в Кавказском и Белоглинском районах, по четыре – в Абинском и Кущевском, по три – в Туапсинском, Калининском и Ейском.

По два жителя заболели в Анапе, Горячем Ключе, Тимашевском, Славянском и Гулькевичском районах, по одному – в Усть-Лабинском, Темрюкском, Староминском, Северском, Павловском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Крыловском, Динском и Выселковском муниципалитетах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.

- На амбулаторном лечении находятся 1369 человек, в стационарах – 293, - уточнили в министерстве здравоохранения края.