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НовостиКарта Кубани9 марта 2023 9:27

В Анапе с начала года собрали 56 тонн пластика

В городе установлено около 600 контейнеров для раздельного сбора мусора
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе в 2023 году собрали 56 тонн пластика. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе в 2023 году собрали 56 тонн пластика. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе с начала года собрали 56 тонн пластика. Контейнеры для раздельного сбора мусора появились благодаря федеральной субсидии. Деньги выделили в рамках национального проекта «Экология».

- В 2022 году Краснодарский край получил более 70 миллионов рублей для раздельного сбора мусора. Средства распределили между 41 муниципалитетом. В Анапе и сельских округах установили около 600 контейнеров, - сообщили в мэрии курорта.

Уточняется, что контейнеры предназначены для сбора пластиковых пакетов, бутылок из-под воды, а также емкостей от бытовой химии и косметики.

Весь собранный пластик отправляют на межмуниципальный полигон ТКО. Сырье выгружают отдельно от несортированных отходов. После этого проводят досортировку по разным видам – бутылка, ПЭТ-тара, канистра. Затем направляют на переработку.