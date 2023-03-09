На Кубани родители выпускников напишут пробный ЕГЭ по русскому языку Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани родители выпускников напишут пробный ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Родители одиннадцатиклассников сядут за парты и выполнят задания 30 марта. Они присоединятся к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Написать пробный ЕГЭ могут родители выпускников, общественные деятели, представители СМИ и все желающие. Чтобы присоединиться к акции, необходимо обратиться в школу, в которой учится ребенок, или в муниципальное управление образованием.

Отмечается, что участники ознакомятся с организацией экзамена и контролем объективности проведения.

- Для проведения акции используют сокращенный вариант контрольных измерительных материалов, который дает представление об экзаменационных заданиях разных типов, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.

В 2022 году пробный ЕГЭ написали более 1,5 тысячи человек во всех муниципалитетах Кубани.