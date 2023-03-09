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НовостиОбщество9 марта 2023 9:34

На Кубани родители выпускников напишут пробный ЕГЭ по русскому языку

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 30 марта
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани родители выпускников напишут пробный ЕГЭ по русскому языку Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани родители выпускников напишут пробный ЕГЭ по русскому языку Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани родители выпускников напишут пробный ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Родители одиннадцатиклассников сядут за парты и выполнят задания 30 марта. Они присоединятся к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Написать пробный ЕГЭ могут родители выпускников, общественные деятели, представители СМИ и все желающие. Чтобы присоединиться к акции, необходимо обратиться в школу, в которой учится ребенок, или в муниципальное управление образованием.

Отмечается, что участники ознакомятся с организацией экзамена и контролем объективности проведения.

- Для проведения акции используют сокращенный вариант контрольных измерительных материалов, который дает представление об экзаменационных заданиях разных типов, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.

В 2022 году пробный ЕГЭ написали более 1,5 тысячи человек во всех муниципалитетах Кубани.